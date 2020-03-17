В РСТ оценили перспективы туристической отрасли на фоне ситуации с коронавирусом

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил перспективы туристической отрасли на фоне ситуации с коронавирусом.
В РСТ оценили перспективы туристической отрасли на фоне ситуации с коронавирусом
  • Pixabay

В беседе с Inforeactor он отметил, что ограничение въездного туризма существенно повлияет на туроператоров, систему размещения, обслуживания, транспортную систему.

«Переход возможен лишь на внутренние направления, там можно активизироваться, и более чем достаточно в России направлений для этого», — сказал Барзыкин.

По его словам, перейти на новую модель будет просто не всем.

Как отметил вице-президент РСТ, ни в коем случае нельзя делать вид, что ничего не происходит.

«Всё это будет зависеть от устойчивости этих компаний, наличия финансовых ресурсов. Это для любого бизнеса актуально», — добавил он.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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