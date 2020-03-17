Названы российские города с лучшей социальной работой

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Стали известны российские города с лучшими социальными услугами.
Названы российские города с лучшей социальной работой
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные «ТурСтата». Список приурочен ко Всемирному дню социальной работы.

Первое место занимает Москва, за которую проголосовали 20% участников опроса.

Далее следуют Екатеринбург (14%), Казань и Нижний Новгород (по 12%).

В список также попали Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Новосибирск, Уфа и Красноярск.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса более 5 тыс. посетителей портала о том, в каком городе лучшие социальные услуги и где лучше всего проводится социальная работа.

Ранее сообщалось, что рейтинг самых комфортных и доступных для жизни городов России, по версии института территориального развития «Урбаника», возглавил Краснодар.

Председатель гордумы Краснодара Вера Галушко в беседе с Nation News прокомментировала лидерство краевого центра в этом списке.

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