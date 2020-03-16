СМИ: Минтруд разрабатывает беззаявительный механизм назначения пенсий

В России планируют ввести беззаявительный механизм назначения пенсий, в соответствии с которым россияне будут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на готовящийся законопроект Минтруда.

«Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведётся работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий», — заявили в министерстве.

Уточняется, что принятие законопроекта позволит перейти к проактивному назначению пенсий.

Согласно инициативе, по достижению 45 лет раз в три года через портал госуслуг россияне будут автоматически получать информацию «о примерном размере страховой пенсии по старости, рассчитанном по данным уже накопленных пенсионных прав».

В феврале в Госдуму внесли законопроект о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.