В Анапе пресекли деятельность распространявшей наркотики ОПГ

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Сотрудники правоохранительных органов Анапы пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.
В Анапе пресекли деятельность распространявшей наркотики ОПГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Полицейские оперативным путём получили информацию о том, что шестеро жителей Кубани и двое приезжих из других регионов России в возрасте от 19 до 34 лет, действуя в составе организованной группы, планируют сбыть наркотические средства на территории города-курорта», — говорится в заявлении.

Уточняется, что полицейские задержали семерых участников группы при попытке осуществления тайниковых закладок.

В ходе осмотра мест происшествий было обнаружено и изъято более 300 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также гашиш, общей массой около 6 граммов.

Из автомобиля, на котором передвигались обвиняемые, изъято около 66 граммов запрещённого вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».

Ранее полицейские в Череповце пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.

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