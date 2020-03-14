В Анапе пресекли деятельность распространявшей наркотики ОПГ

Сотрудники правоохранительных органов Анапы пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Полицейские оперативным путём получили информацию о том, что шестеро жителей Кубани и двое приезжих из других регионов России в возрасте от 19 до 34 лет, действуя в составе организованной группы, планируют сбыть наркотические средства на территории города-курорта», — говорится в заявлении.

Уточняется, что полицейские задержали семерых участников группы при попытке осуществления тайниковых закладок.

В ходе осмотра мест происшествий было обнаружено и изъято более 300 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также гашиш, общей массой около 6 граммов.

Из автомобиля, на котором передвигались обвиняемые, изъято около 66 граммов запрещённого вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».

Ранее полицейские в Череповце пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.