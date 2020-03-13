В РСТ заявили об угрозе банкротств туроператоров
- РИА Новости
«Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике... Это будет просто массовый падёж», — приводит ТАСС слова Тюриной.
По её словам, «ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году».
Ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран Евросоюза. Рейсы будут выполняться только в столицы стран ЕС.