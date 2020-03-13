В РСТ заявили об угрозе банкротств туроператоров

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила об угрозе банкротств туроператоров в связи с ограничениями на авиасообщение из-за COVID-19.
В РСТ заявили об угрозе банкротств туроператоров
  • РИА Новости

«Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике... Это будет просто массовый падёж», — приводит ТАСС слова Тюриной.

По её словам, «ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году».

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран Евросоюза. Рейсы будут выполняться только в столицы стран ЕС.

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