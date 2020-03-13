В Ростовской области ликвидировали около 1,5 тысячи свалок в 2019 году

В Ростовской области ликвидировали 1,5 тыс. свалочных очагов в 2019 году.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На данный момент на территории области остаются 204 свалки.

В прошлом году за неуборку территорий составили 6,6 тыс. протоколов на общую сумму 35,5 млн рублей.

«В данный момент нет проблем в выявлении свалочных очагов. Муниципалитеты ликвидируют те свалки, которые можно устранить в кратчайший срок», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн твёрдых коммунальных отходов.