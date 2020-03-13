В Башкирии заработала горячая линия по вопросам коронавируса
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Об этом сообщает Mkset.ru.
Как заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин, за консультациями может обратиться любой желающий. На обращения отвечают квалифицированные медики.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустили горячую линию по ситуации с коронавирусом.
Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.