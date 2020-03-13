В Башкирии заработала горячая линия по вопросам коронавируса

В Башкирии начала работать горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Как заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин, за консультациями может обратиться любой желающий. На обращения отвечают квалифицированные медики.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустили горячую линию по ситуации с коронавирусом.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.