Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

Перестрелка произошла в селе Экажево Назрановского района Ингушетии, погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, перестрелка произошла между представителями двух тейпов, причиной конфликта мог стать давний спор.

В администрации села уточнили, что ранения получили сотрудники полиции.

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.

Ещё один источник сообщил, что речь идёт о бытовом инциденте с применением огнестрельного оружия.

«Наряд правоохранителей из двух человек, прибывший на место, получил пулевые ранения», —сказал собеседник агентства.

Погибшим, как отмечается, является местный житель.

Осенью 2019 года в Челябинске произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, один из которых позднее скончался в больнице.

Был задержан 50-летний местный житель. Как заявляли в СК, стрельба произошла из-за бытового конфликта.