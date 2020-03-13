Из Германии в Россию экстрадировали гражданина Молдавии, обвиняемого в бандитизме

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По требованию Генеральной прокуратуры России Германия экстрадировала гражданина Молдавии Василия Иордаке, обвиняемого в бандитизме и разбое, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов.
Из Германии в Россию экстрадировали гражданина Молдавии, обвиняемого в бандитизме
  • РИА Новости

По версии следствия, в марте 2009 года Иордаке вступил в банду. С 3 мая 2012 года по 19 октября 2016 года её участники совершили не менее 20 грабежей и разбойных нападений на частные домовладения в Москве и Московской области.

Иордаке скрылся от правоохранительных органов, поэтому был объявлен в розыск. В мае 2019-го в связи с установлением его местонахождения на территории Германии Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче. В феврале 2020 года он был удовлетворён.

Иордаке доставили в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.

В 2019 году сообщалось, что Россия экстрадировала в Израиль двоих израильтян, подозреваемых в убийстве 20-летнего мужчины в городе Петах-Тиква.

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