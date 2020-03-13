В Госдуме призвали воздержаться от поездок за границу в течение года

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал россиян воздержаться от поездок за границу по меньшей мере в течение года.
В Госдуме призвали воздержаться от поездок за границу в течение года
  • РИА Новости

«Когда происходят такие мероприятия в мире, можно дома посидеть и какое-то время не вылетать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в России очень много прекрасных мест, которые можно посмотреть.

Как отметил Шерин, о полной изоляции речи нет.

«Ограничить надо сообщение со странами, которые являются очагом этой инфекции, там, где уже очень высокий процент заражённых», — пояснил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить