В Госдуме призвали воздержаться от поездок за границу в течение года
- РИА Новости
«Когда происходят такие мероприятия в мире, можно дома посидеть и какое-то время не вылетать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в России очень много прекрасных мест, которые можно посмотреть.
Как отметил Шерин, о полной изоляции речи нет.
«Ограничить надо сообщение со странами, которые являются очагом этой инфекции, там, где уже очень высокий процент заражённых», — пояснил депутат.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.