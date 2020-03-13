В Госдуме призвали воздержаться от поездок за границу в течение года

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал россиян воздержаться от поездок за границу по меньшей мере в течение года.

«Когда происходят такие мероприятия в мире, можно дома посидеть и какое-то время не вылетать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в России очень много прекрасных мест, которые можно посмотреть.

Как отметил Шерин, о полной изоляции речи нет.

«Ограничить надо сообщение со странами, которые являются очагом этой инфекции, там, где уже очень высокий процент заражённых», — пояснил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.