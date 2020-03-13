В Госдуме оценили ситуацию с бюджетными местами в вузах

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Член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко прокомментировала ситуацию с количеством бюджетных мест в российских вузах.
В Госдуме оценили ситуацию с бюджетными местами в вузах
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

По её словам, каждый второй выпускник школы должен быть обеспечен бюджетным местом в вузе, а приёмные комиссии должны 1 октября обозначить количество бюджетных мест на различных специальностях, которые выделяются вузом.

«Сегодня бюджетные места могут получать не только вузы, подведомственные Министерству образования, но и те, которые находятся в других ведомствах. И частные вузы могут претендовать на получение бюджетных мест», — подчеркнула Пилипенко.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков в беседе с kp.ru рассказал о распределении бюджетных мест в вузах.

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