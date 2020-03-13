В Омской области рассказали о проверке после получения ребёнком травмы на батуте

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В СУ СК России по Омской области заявили о проведении доследственной проверки после того, как пятилетняя девочка получила травму во время игры на батуте.
В Омской области рассказали о проверке после получения ребёнком травмы на батуте
  • РИА Новости

Как сообщает портал gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, во время проверки следователи установят все обстоятельства, при которых девочка получила перелом большеберцовой кости. Также они найдут владельца аттракциона и дадут его действиям правовую оценку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее kp.ru сообщал, что прокуратура Свердловской области проверит батутный парк, в котором ребёнок сломал ногу.

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