В Омской области рассказали о проверке после получения ребёнком травмы на батуте
- РИА Новости
Как сообщает портал gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, во время проверки следователи установят все обстоятельства, при которых девочка получила перелом большеберцовой кости. Также они найдут владельца аттракциона и дадут его действиям правовую оценку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее kp.ru сообщал, что прокуратура Свердловской области проверит батутный парк, в котором ребёнок сломал ногу.