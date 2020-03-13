Суд продлил домашний арест экс-главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову

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Адвокат прокомментировал продление домашнего ареста бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову на три месяца центральным районным судом Тюмени.
Суд продлил домашний арест экс-главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову
  • РИА Новости

Как отметил адвокат Сергей Козлов в беседе с порталом nashgorod.ru, суд разрешил Алтынову ежедневные двухчасовые прогулки недалеко от дома. 

По его словам, о продлении домашнего ареста просили следователи в связи с расследованием уголовного дела.

«Сами понимаете. С ноября находится (под домашним арестом). Любой человек устанет, даже молодой, столько находиться. Всё равно нужно выходить на улицу, свежим воздухом дышать. Я думаю, сейчас будет лучше. Он намерен и дальше отстаивать свои интересы», — заявил адвокат.

22 ноября Ленинский суд отправил Алтынова под домашний арест. Его подозревают во взятке в особо крупном размере (ст. 290 УК России).

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