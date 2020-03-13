В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по делу о нападении на полицейского

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В Нижнем Тагиле суд вынес приговор 30-летней матери троих детей по делу о нападении на полицейского.
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по делу о нападении на полицейского
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района, на суде женщина признала вину и раскаялась.

Ей было назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно.

Отмечается, что в Рождество женщина избила сотрудника ППС, когда тот предложил ей проследовать в отделение полиции после того, как она перешла проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.

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