В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по делу о нападении на полицейского

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор 30-летней матери троих детей по делу о нападении на полицейского.

Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района, на суде женщина признала вину и раскаялась.

Ей было назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно.

Отмечается, что в Рождество женщина избила сотрудника ППС, когда тот предложил ей проследовать в отделение полиции после того, как она перешла проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.