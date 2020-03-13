Эксперт рассказала о необходимом количестве часов сна в сутки

Врач отделения медицины сна Алёна Максимова в рамках Всемирного дня сна, который отмечается 13 марта, оценила, какое количество часов сна необходимо для хорошего самочувствия.

В беседе с Nation News в рамках Всемирного дня сна она отметила, что необходимое количество сна — индивидуальное понятие, а восемь часов — среднестатистическое число.

«Есть люди короткоспящие, а есть долгоспящие. То есть короткоспящим восемь часов будет слишком много, они высыпаются и за четыре–пять–шесть часов, а долгоспящим этого недостаточно: они могут спать и десять. И не только могут, а им надо. Соответственно, среднестатистически получается восемь», — пояснила эксперт.

По её словам, главными врагами здорового сна являются: нарушение режима, переедание и недостаточность физической нагрузки.

Ранее ФАН сообщало, что основной целью Всемирного дня сна является привлечение внимания к проблемам, связанным со сном.