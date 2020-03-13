Эксперт оценил ситуацию с ценами в России

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов оценил ситуацию с ценами в России.

«Если нужны запасы импортных лекарств или новая бытовая техника, то лучше купить их сейчас, а не ждать, пока цены нормализуются», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, в краткосрочной перспективе такие товары будут только дорожать. В меньшей степени повышение цен затронет товары продовольствия, прогнозирует он.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.