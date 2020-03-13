Опрос: 25% работодателей одобряют идею о штрафах за перекуры

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Специалисты компании HeadHunter провели опрос среди представителей компаний, в результате которого выяснили отношение российских работодателей к идее введения штрафов за перекуры.
Опрос: 25% работодателей одобряют идею о штрафах за перекуры
  • Reuters

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, 7% респондентов ответили, что относятся к предложению введения штрафов «крайне положительно», а ещё 18% — «скорее положительно». 

Половина работодателей выступает против такой меры (31% относится к ней «скорее отрицательно», 21% — «крайне отрицательно»), ещё 21% опрошенных занимают нейтральную позицию, остальные затруднились с ответом.

При этом отмечается, что 69% участников опроса не предпринимают никаких мер для борьбы с курением. 

Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов в беседе с НСН оценил инициативу о вычете отлучек за перекуры из рабочего времени сотрудников.

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