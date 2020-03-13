В Томской области оценили ситуацию с употреблением наркотиков в регионе

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Замгубернатора Томской области Игорь Толстоносов прокомментировал ситуацию с употреблением наркотиков в регионе.
В Томской области оценили ситуацию с употреблением наркотиков в регионе
  • РИА Новости

Как сообщает портал vtomske.ru, он отметил, что в настоящее время количество населения Томской области, употребляющее наркотики, выросло до 2%.

«Несмотря на стабилизацию медицинских показателей выявляемости употребления наркотиков, а также количества смертельных исходов, общая наркоситуация остаётся сложной и не претерпела изменений в лучшую сторону. По итогам проведённого мониторинга она оценивается как тяжёлая», — подчеркнул замгубернатора.

Он добавил, что необходимо уничтожить все поля дикорастущей конопли, а также поручил правоохранительным органам усилить работу по выявлению каналов поступления наркотиков в область.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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