Песков: Путин не был в контакте с отправленным на карантин депутатом

Президент России Владимир Путин не был в контакте с депутатом Госдумы Сергеем Катасоновым, который вернулся из Франции и не прошёл карантин. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я убеждён, что президент не был в контакте с этим депутатом. Это первое. Вы все видели, что он был на трибуне, потом выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, президентская медицина — это «отдельное измерение».

«Президент работает на полную катушку, как всегда», — добавил он.

12 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал аннулировать на две недели пропуск Сергея Катасонова, потому что он не отправился на карантин после приезда из Франции. Также спикер поручил провести дезинфекцию зала заседаний.

Позднее депутат был отправлен на карантин.