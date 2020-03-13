В Госдуме рассказали о необходимости развития Арктики
- РИА Новости
«Это крайне богатый полезными ископаемыми регион. У нас постепенно будет происходить истощение текущих месторождений, и именно Арктика в перспективе с развитием соответствующих технологий станет местом, в котором можно будет добывать полезные ископаемые», — заявил он в беседе с ФАН.
Как отметил Морозов, Северный морской путь станет важной транспортной артерией для перевозки грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.
Он также напомнил, что все необходимые мероприятия предусмотрены в соответствующей программе развития.
«Здесь есть два важных аспекта: исследование дна и установление границы шельфа, который относится к России», — пояснил депутат.
Ранее капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.