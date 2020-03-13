В Петербурге предложили легализовать выступления уличных музыкантов

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Депутат петербургского заксобрания Денис Четырбок предложил легализовать выступления уличных музыкантов, передают «Невские новости».
В Петербурге предложили легализовать выступления уличных музыкантов
  • Pixabay

По заявлению Четырбока, необходимо определить перечень мест, где музыканты смогут выступать на законных основаниях. Уточняется, что в дальнейшем для этого им придётся направлять в комитет по культуре соответствующие заявки.

Также он предложил закрепить продолжительность выступления на улице одним исполнителем или коллективом до десяти человек в районе не более шести часов в день.

Как подчеркнул Четырбок, артистам разрешат использовать звукоусиливающую аппаратуру, но только при условии, что громкость звука не будет превышать 60 дБ. 

В пятницу, 13 марта, на заседании комитета по законодательству инициатива была предварительно поддержана, законопроект внесли на рассмотрение в законодательное собрание, его разработкой займётся специально созданная рабочая группа.

В январе в Москве объявили старт приёма заявок на участие в проекте «Музыка в метро».

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