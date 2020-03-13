В Петербурге предложили легализовать выступления уличных музыкантов

Депутат петербургского заксобрания Денис Четырбок предложил легализовать выступления уличных музыкантов, передают «Невские новости».

По заявлению Четырбока, необходимо определить перечень мест, где музыканты смогут выступать на законных основаниях. Уточняется, что в дальнейшем для этого им придётся направлять в комитет по культуре соответствующие заявки.

Также он предложил закрепить продолжительность выступления на улице одним исполнителем или коллективом до десяти человек в районе не более шести часов в день.

Как подчеркнул Четырбок, артистам разрешат использовать звукоусиливающую аппаратуру, но только при условии, что громкость звука не будет превышать 60 дБ.

В пятницу, 13 марта, на заседании комитета по законодательству инициатива была предварительно поддержана, законопроект внесли на рассмотрение в законодательное собрание, его разработкой займётся специально созданная рабочая группа.

В январе в Москве объявили старт приёма заявок на участие в проекте «Музыка в метро».