Эксперты оценили вероятные потери туристической отрасли из-за коронавируса

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Специалисты оценили вероятные убытки российской туристической отрасли из-за пандемии коронавируса.
Эксперты оценили вероятные потери туристической отрасли из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, туроператоры уже не продают путёвки в четыре страны, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. 

Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в свою очередь отметила, что на сегодняшний день отрасль уже потеряла почти полмиллиарда рублей и существует вероятность закрытия порядка 15—20% турфирм.

Член комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов убеждён, что решить вопрос помогут дополнительные субсидии и снижение кредитных ставок.

«Сейчас нужно поддержать весь спектр туристического бизнеса, который несёт убытки», — подчеркнул парламентарий. Он также добавил, что намерен обратиться с соответствующим письмом к министру экономического развития России.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил вероятность банкротства туроператоров. На торгах 12 марта курс биткоина впервые с мая 2019 года опустился ниже $6 тыс. Эксперты связывают это с паникой на мировом финансовом рынке из-за падения цен на нефть и распространения коронавируса.

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