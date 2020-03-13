Эксперты оценили вероятные потери туристической отрасли из-за коронавируса

Специалисты оценили вероятные убытки российской туристической отрасли из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, туроператоры уже не продают путёвки в четыре страны, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка.

Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в свою очередь отметила, что на сегодняшний день отрасль уже потеряла почти полмиллиарда рублей и существует вероятность закрытия порядка 15—20% турфирм.

Член комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов убеждён, что решить вопрос помогут дополнительные субсидии и снижение кредитных ставок.

«Сейчас нужно поддержать весь спектр туристического бизнеса, который несёт убытки», — подчеркнул парламентарий. Он также добавил, что намерен обратиться с соответствующим письмом к министру экономического развития России.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил вероятность банкротства туроператоров. На торгах 12 марта курс биткоина впервые с мая 2019 года опустился ниже $6 тыс. Эксперты связывают это с паникой на мировом финансовом рынке из-за падения цен на нефть и распространения коронавируса.