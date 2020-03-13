В Кемеровской области автомобиль въехал в рекламный щит

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В городе Прокопьевск Кемеровской области автомобиль наехал на снежный вал, а затем на рекламный щит. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что авария произошла в районе дома №51 по проспекту Шахтёров в городе Прокопьевске.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учёл погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд сначала на снежный вал, а затем на стойку рекламного щита», — рассказали в ведомстве.

В МВД сообщили, что в результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира иномарки, их личности устанавливаются.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

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