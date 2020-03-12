В Мурманской области рассказали о карантине для вернувшихся из Норвегии и Финляндии

Жителей Мурманской области, вернувшихся из Норвегии, Финляндии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, посадят на двухнедельный карантин из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Это страны с наиболее неблагополучной ситуацией», — заявили в управлении.

Там уточнили, что граждане должны позвонить на горячую линию, организованную областным Минздравом, и проинформировать о своём прибытии, после чего перейти в режим самоизоляции на 14 дней.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.