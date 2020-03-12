В Мурманской области рассказали о карантине для вернувшихся из Норвегии и Финляндии
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Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
«Это страны с наиболее неблагополучной ситуацией», — заявили в управлении.
Там уточнили, что граждане должны позвонить на горячую линию, организованную областным Минздравом, и проинформировать о своём прибытии, после чего перейти в режим самоизоляции на 14 дней.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.