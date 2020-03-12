Эксперт оценил меры по борьбе с распространением коронавируса в вузах Петербурга

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Заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал сообщение о том, что ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий издал приказ, согласно которому из-за коронавируса обучающимся и сотрудникам запрещены любые тактильные контакты.
Эксперт оценил меры по борьбе с распространением коронавируса в вузах Петербурга
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Обстановка серьёзная. Здесь просто нужно думать и трезво взвешивать свои возможности. Обниматься студенты могут и дома», — заявил Ямбург в беседе со «Взглядом».

Он также отметил, что в вузах все «упакованы» планшетами и компьютерами, поэтому при должном контроле вполне можно перейти и на дистанционное обучение.

До тех пор, пока учебные заведения открыты, запрет на тактильные контакты будет правильным, добавил Ямбург.

Ранее, как сообщали «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал вероятность введения запрета на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

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