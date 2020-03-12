Эксперт рассказала о мерах защиты от коронавируса в общественном транспорте

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о мерах защиты от коронавируса в общественном транспорте.

«Если по каким-то причинам респиратор надеть невозможно, то стоит воспользоваться одноразовыми медицинскими масками», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, также необходимо как можно чаще мыть руки. Кроме того, эксперт рекомендует ежедневно стирать одежду.

Логина советует по приходе домой промывать слизистую носа, горло, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.