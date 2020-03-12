СК начал проверку по факту отравления двух человек выхлопными газами в Казани

Следователи проводят проверку по факту отравления 60-летнего мужчины и 53-летней женщины выхлопными газами в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Уточняется, что тела были обнаружены в салоне автомашины ВАЗ-21099 в гараже на улице Тэцевской в Казани 11 марта.

Предположительно, от выхлопной трубы автомобиля отсоединился укреплённый на ней шланг для вывода продуктов горения из гаража на улицу.

На данный момент тела отправлены на экспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как отмечается, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СК возбудил дело по факту отравления газом четырёх человек под Пензой.