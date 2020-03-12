СК начал проверку по факту отравления двух человек выхлопными газами в Казани

Короткая ссылка
Следователи проводят проверку по факту отравления 60-летнего мужчины и 53-летней женщины выхлопными газами в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
СК начал проверку по факту отравления двух человек выхлопными газами в Казани
  • РИА Новости

Уточняется, что тела были обнаружены в салоне автомашины ВАЗ-21099 в гараже на улице Тэцевской в Казани 11 марта.

Предположительно, от выхлопной трубы автомобиля отсоединился укреплённый на ней шланг для вывода продуктов горения из гаража на улицу.

На данный момент тела отправлены на экспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как отмечается, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СК возбудил дело по факту отравления газом четырёх человек под Пензой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить