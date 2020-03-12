Российский венчурный форум в Казани перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Российский венчурный форум в Казани перенесли на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.

Форум должен был состояться 16—17 апреля. Новые даты объявят позже.

По этой же причине ранее перенесли международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KAZANSUMMIT».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.