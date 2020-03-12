Российский венчурный форум в Казани перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Российский венчурный форум в Казани перенесли на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.
Российский венчурный форум в Казани перенесли из-за ситуации с коронавирусом
  • © russianventureforum.ru

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.

Форум должен был состояться 16—17 апреля. Новые даты объявят позже.

По этой же причине ранее перенесли международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KAZANSUMMIT».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить