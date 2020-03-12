Российский венчурный форум в Казани перенесли из-за ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.
Форум должен был состояться 16—17 апреля. Новые даты объявят позже.
По этой же причине ранее перенесли международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KAZANSUMMIT».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.