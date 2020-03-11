Глава Ростуризма завела англоязычный аккаунт в Twitter

Глава Ростуризма Зарина Догузова завела англоязычный аккаунт в Twitter.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«В своём первом твите руководитель Ростуризма заявила, что с нетерпением ждёт, когда люди снова смогут свободно путешествовать, при этом выразив уверенность в том, что мир обязательно справится с коронавирусом», — отметил он.

Догузова также намерена позиционировать Россию как привлекательное и безопасное направление для международного туризма, рассказывать, что это открытая и современная страна с уникальным туристическим потенциалом.

Важной задачей будет и информирование туристских администраций разных стран, международных медиа и иностранных гостей о туристическом потенциале российских регионов и возможностях для путешествий в России.

Ранее kp.ru сообщал, что Ростуризм подготовил рекомендации для тех, кто желает отправиться в путешествие в Крым.