Бывшего следователя Дубинского отпустили из СИЗО по состоянию здоровья

Бывший следователь Сергей Дубинский, которого подозревали в получении взятки, отпущен из СИЗО по состоянию здоровья. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Члены комиссии хотели проверить условия содержания Дубинского, который неоднократно жаловался на тяжёлую болезнь, но администрация изолятора сообщила, что он отпущен, поскольку его заболевание входит в утверждённый правительством перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей», — заявили в ОНК.

О задержании следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева стало известно осенью 2018 года. На сайте СК говорится, что их подозревали в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей.

Как в 2018 году писало РБК, Дубинский заявлял суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.

«Сейчас у меня нарушено не только движение, но и возможность себя обслуживать. Я поступил здоровым человеком, у меня была начальная стадия рака, от которого я лечился. Сейчас у меня четвёртая стадия», — заявил он.

По его словам, лечения на этой стадии уже нет, ему «показано только протезирование суставов».

10 октября врачи столичной больницы №67, куда был помещён Дубинский, подтвердили, что у него онкологическое заболевание, прогрессирующий некроз тазобедренных суставов и глаукома.