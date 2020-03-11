В заксобрании Петербурга оценили ситуацию с невыплатой алиментов в России

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Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин оценил ситуацию с невыплатой алиментов в России.
В заксобрании Петербурга оценили ситуацию с невыплатой алиментов в России
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он назвал несколько причин, почему один из родителей уклоняется от уплаты.

«Во-первых, это невозможность в силу отсутствия финансовых источников. Во-вторых, это личная недисциплинированность. У нас многие отцы просто уходят от уплаты алиментов, занижая свои зарплаты и финансовые возможности», — сказал депутат.

По его словам, ещё одна причина — отцы готовы платить, но не понимают, какие средства пойдут на ребёнка.

Ранее сообщалось, что в 2019 году общая сумма взысканных с должников алиментов составила 17,4 млрд рублей.

Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН предложила запретить алиментщикам продавать квартиры и автомобили.

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