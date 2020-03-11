Диетолог оценила исследование Роскачества о пользе пасты

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Консультант по питанию и пищевому поведению, диетолог, ресторанный критик Юлия Лодыгина прокомментировала сообщение Роскачества о пользе пасты.
Диетолог оценила исследование Роскачества о пользе пасты
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что не стоит называть весь продукт полезным, если в его составе есть полезные микроэлементы.

«Давайте в одном продукте возьмём какой-то один полезный микроэлемент и будем говорить, что в целом это полезный продукт? Конечно же, это не так», — подчеркнула диетолог.

По мнению Лодыгиной, рацион должен быть разнообразным, а предпочтение стоит отдавать продуктам с большим количеством питательных веществ на одну калорию. 

Она также добавила, что паста не является максимально питательным продуктом.

Ранее, как сообщало ФАН, специалисты Роскачества рассказали о полезных свойствах пасты. 

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