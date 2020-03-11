Адвокат рассказал о подростке, подозреваемом в убийстве друга в Петербурге

Адвокат Артём Баконин рассказал о 14-летнем подростке, подозреваемом в убийстве друга в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам юриста, мальчик намерен посетить похороны, в настоящее время семья подозреваемого договаривается о такой возможности со службой исполнения наказаний.

Как утверждает Баконин, он впервые за свою практику видит такие взаимоотношения между семьями подозреваемого и потерпевшего.

«У меня 15 лет адвокатской практики. И в прокуратуре я работал. Я такое вижу первый раз. Люди с таким горем так сплотились между собой», — сказал он.

По словам защитника, 14-летний подозреваемый — «мальчик из очень интеллигентной и правильной семьи, с правильным воспитанием».

«Я видел родителей — они вызывают только уважение. Я не видел родителей потерпевшего, но я больше чем уверен, что там аналогичная история», — добавил адвокат.

Ранее в жилом доме по улице Ижорского Батальона в Колпине было найдено тело подростка с огнестрельным ранением в голову.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). Подозреваемый задержан.