В Роскачестве оценили пользу употребления пасты

Специалисты Роскачества рассказали о полезных свойствах пасты.

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства, паста полезна для здоровья, а её производство практически не наносит ущерба экологии планеты.

«Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека», — отметили эксперты.

Специалисты уточнили, что паста является источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное и равномерное высвобождение энергии, а также нормализуют пищеварение.

Кроме того, по данным Роскачества, паста снижает уровень холестерина и содержит фолиевую кислоту.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты Роскачества рассказали о полезных и вредных свойствах некоторых видов сахара.