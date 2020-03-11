В Роскачестве оценили пользу употребления пасты
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Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства, паста полезна для здоровья, а её производство практически не наносит ущерба экологии планеты.
«Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека», — отметили эксперты.
Специалисты уточнили, что паста является источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное и равномерное высвобождение энергии, а также нормализуют пищеварение.
Кроме того, по данным Роскачества, паста снижает уровень холестерина и содержит фолиевую кислоту.
Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты Роскачества рассказали о полезных и вредных свойствах некоторых видов сахара.