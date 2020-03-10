Эксперт прокомментировал новую схему интернет-мошенничества

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Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович дал рекомендации, как не стать жертвой новой мошеннической схемы, получившей название «Белый кролик».
Эксперт прокомментировал новую схему интернет-мошенничества
  • © VSilas Stein
  • globallookpress.com

В беседе с сайтом «Москва 24» он пояснил, что эта схема выманивания личных данных россиян состоит из двух шагов.

«Первый шаг всегда один: заставить общаться с собой. Если вы с кем-то взаимодействуете, значит, вы уже попали. Второй шаг — развести клиента. Так как долго схема не живёт, каждый раз мошенникам приходится придумывать новые схемы развода», — отметил эксперт.

По его словам, если в интернете предлагают нечто доходное, это уже является фактором риска.

В свою очередь, руководитель группы аналитиков департамента защиты бренда Group-IB Антон Долгалёв в беседе с радио Sputnik отметил, что в настоящее время схема «Белый кролик» — самый распространённый способ интернет-мошенничества.

«Простейшее правило информационной гигиены — следить за тем, куда вы заходите, что качаете, что открываете, не вестись на бесплатный сыр. Всегда проверяйте доменное имя сайта, на котором вы находитесь. Не оплачивайте лотереи, выигрыши и комиссии за выигрыши, они часто используются в этой схеме», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что не бывает розыгрышей крупных сумм за репост или прохождение опроса.

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