В Нижегородской области суд вынес приговор по делу о торговле людьми
- РИА Новости
Как сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области, в 2018 году Ляпунова планировала продать ребёнка своей знакомой бездетной паре из Москвы.
Уточняется, что Ляпунову приговорили к 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.