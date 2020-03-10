В Нижегородской области суд вынес приговор по делу о торговле людьми

Приокский районный суд Нижегородской области вынес приговор 39-летней жительнице Нижнего Новгорода Надежде Ляпуновой по делу о торговле людьми.

Как сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области, в 2018 году Ляпунова планировала продать ребёнка своей знакомой бездетной паре из Москвы.

Уточняется, что Ляпунову приговорили к 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.