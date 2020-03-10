В Ижевске пройдёт финал Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту

Финальный этап Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту пройдёт в Ижевске 24 и 25 марта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. В соревнованиях примут участие 13 спортивных сборных команд специальных управлений из Москвы, Новоуральска, Новочебоксарска, Оренбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Омска, Межгорья, а также городов Лесной, Ижевск, Воткинск.

Отмечается, что в составах команд присутствуют многократные призёры российских и международных соревнований.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на озере Сенеж под Солнечногорском прошёл открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу.