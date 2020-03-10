В Ижевске пройдёт финал Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту

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Финальный этап Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту пройдёт в Ижевске 24 и 25 марта.
В Ижевске пройдёт финал Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. В соревнованиях примут участие 13 спортивных сборных команд специальных управлений из Москвы, Новоуральска, Новочебоксарска, Оренбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Омска, Межгорья, а также городов Лесной, Ижевск, Воткинск.

Отмечается, что в составах команд присутствуют многократные призёры российских и международных соревнований.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на озере Сенеж под Солнечногорском прошёл открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу.

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