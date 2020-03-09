Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору ювелирных изделий

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору ювелирных изделий.

В ведомстве россиян призвали к покупке ювелирных изделий в специализированных магазинах с хорошей репутацией.

«Изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней всегда должны иметь индивидуальную упаковку, оттиски государственного пробирного клейма ..., а также пломбы без каких-либо дефектов и ярлыки», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что на ярлыках должны быть указаны данные о виде драгоценного металла, артикуле, пробе, массе, виде и характеристиках вставок, цены на изделие, в том числе цена за один грамм без вставок.

Вместе с тем в случае продажи изделия с натуральными бриллиантами или изумрудами также должен быть сертификат на каждый камень или партию камней, с которым имеет право ознакомиться каждый покупатель.

Специалисты подчекнули, что вся информация о дефектах украшения или о том, что оно ношеное, должна быть прописана в товарном чеке, на ярлыке или в любых других документах, которые отдаются покупателю вместе с изделием.



В феврале, как сообщала газета «Известия», Роспотребнадзор дал рекомендации по приобретению парфюма.