В ПФР пояснили, за счёт чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова в беседе с «Вечерней Москвой» пояснила, что на размер пенсии влияет ряд факторов.

Она отметила, что пенсию более 50 тыс. рублей «нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна».

Густова рассказала, что каждый россиянин «имеет свой персональный пенсионный счёт, который учитывает много обстоятельств».

Она пояснила, что на увеличение размера пенсии могут повлиять такие начисления, как ежемесячная денежная выплата, на неё могут рассчитывать ветераны, инвалиды и другие категории граждан.

Кроме этого, по её словам, для федеральных льготников существует набор социальных услуг, таких как денежное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Севере и на вредном производстве.

Ранее в Омском отделении Пенсионного фонда России рассказали, что в Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рублей.