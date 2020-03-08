Медведев будет участвовать в разработке внешней политики России

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Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором определены основные задачи заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Медведев будет участвовать в разработке внешней политики России
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Медведев будет принимать участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России, ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности, осуществлять контроль за исполнением указаний президента.

Также он будет участвовать в рассмотрении документов, относящихся к вопросам национальной безопасности.

15 января Медведев объявил об отставке кабмина в полном составе. На пост премьер-министра России был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Позднее Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.

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