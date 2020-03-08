Медведев будет участвовать в разработке внешней политики России
- РИА Новости
Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что Медведев будет принимать участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России, ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности, осуществлять контроль за исполнением указаний президента.
Также он будет участвовать в рассмотрении документов, относящихся к вопросам национальной безопасности.
15 января Медведев объявил об отставке кабмина в полном составе. На пост премьер-министра России был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.
Позднее Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.