Медведев будет участвовать в разработке внешней политики России

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором определены основные задачи заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Медведев будет принимать участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России, ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности, осуществлять контроль за исполнением указаний президента.

Также он будет участвовать в рассмотрении документов, относящихся к вопросам национальной безопасности.

15 января Медведев объявил об отставке кабмина в полном составе. На пост премьер-министра России был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Позднее Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.