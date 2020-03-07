Депутат поддержал подготовку изменений в сфере оборота оружия

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT подготовку изменений в сфере оборота оружия, в том числе создание единой электронной платформы по выдаче лицензий.

Шхагошев положительно оценил планируемый переход на электронные документы при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием.

«Это первое, наверное, преимущество: когда мы сможем за очень короткое время отслеживать все эти лицензии, выдачи лицензии, кому принадлежит оружие и так далее», — отметил депутат.

По его словам, уже можно точно сказать о том, что проведена большая работа.

«Очень важно всё это делать в разговоре с парламентариями, с ведомствами, заинтересованными в этом, и выработать очень добротный, исключающий различные зазоры в законодательстве закон или же законы», — пояснил парламентарий.

Шхагошев также добавил, что нужно таким образом решить проблему, чтобы «бесконтрольного оружия не было вообще в обороте».

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что федеральный проект «Цифровое государственное управление» предусматривает создание в 2019—2021 годах единой электронной платформы по выдаче лицензий и разрешений на ношение оружия.

Проект предусматривает переход на реестровую модель и выдачу электронных лицензий и разрешений на ношение оружия. Например, «вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку».