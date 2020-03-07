Депутат поддержал подготовку изменений в сфере оборота оружия

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT подготовку изменений в сфере оборота оружия, в том числе создание единой электронной платформы по выдаче лицензий.
Депутат поддержал подготовку изменений в сфере оборота оружия
  • © duma.gov.ru

Шхагошев положительно оценил планируемый переход на электронные документы при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием.

«Это первое, наверное, преимущество: когда мы сможем за очень короткое время отслеживать все эти лицензии, выдачи лицензии, кому принадлежит оружие и так далее», — отметил депутат.

По его словам, уже можно точно сказать о том, что проведена большая работа. 

«Очень важно всё это делать в разговоре с парламентариями, с ведомствами, заинтересованными в этом, и выработать очень добротный, исключающий различные зазоры в законодательстве закон или же законы», — пояснил парламентарий.

Шхагошев также добавил, что нужно таким образом решить проблему, чтобы «бесконтрольного оружия не было вообще в обороте». 

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что федеральный проект «Цифровое государственное управление» предусматривает создание в 2019—2021 годах единой электронной платформы по выдаче лицензий и разрешений на ношение оружия.

Проект предусматривает переход на реестровую модель и выдачу электронных лицензий и разрешений на ношение оружия. Например, «вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить