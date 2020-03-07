В аэропорту Сахалина отработали приём «заражённых» COVID-19 пассажиров

Более 100 специалистов Минздрава, Роспотребнадзора, силовых структур и гражданских служб Сахалинской области в рамках учений по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 приняли «заражённых» пассажиров в аэропорту Южно-Сахалинска.

Об этом сообщает «Российская газета».

По легенде, на прибывшем самолёте находились 20 пассажиров с признаками респираторно-вирусного заболевания, из них трое — в тяжёлом состоянии.

«Условия учений максимально приближены к реальным жизненным обстоятельствам. Как только поступило уведомление с борта, мы отслеживали каждый шаг. Не должно быть недоработок, потери драгоценных минут», — рассказал глава регионального Минздрава Владимир Ющук.

Так, медики первыми поднялись на борт самолёта и с помощью пульсоксиметра измерили уровень насыщения крови кислородом каждого пассажира.

«Это показатель, который говорит о тяжести состояния пациента, о степени гипоксии», — пояснила врач-инфекционист Оксана Солонина.

Затем из самолёта вынесли троих пассажиров, находившихся в тяжёлом состоянии, и направили их на автомобилях скорой помощи в инфекционное отделение больницы. Остальных пассажиров с признаками респираторного заболевания госпитализировали в изоляторы.

5 марта на Сахалине начались учения по профилактике COVID-19.

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