Суд оставил под арестом участника розыгрыша про коронавирус в Москве

Черёмушкинский суд в Москве продлил до 8 мая срок ареста Кароматулло Джаборову, участнику розыгрыша про коронавирус в столичном метро.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения Джаборову в виде содержания под стражей до 8 мая», — приводит ТАСС слова судьи Сергея Хомякова.

В феврале Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Джаборов является гражданином Таджикистана и живёт в Москве семь лет, ранее он работал продавцом в магазине, а недавно решил стать видеоблогером.

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», Джаборов упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Видео пранка было размещено в интернете.