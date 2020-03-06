Эксперт рассказала, какие цветы выбирают мужчины к 8 Марта

Короткая ссылка
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, какие цветы чаще всего выбирают мужчины к 8 Марта.
Эксперт рассказала, какие цветы выбирают мужчины к 8 Марта
  • Pixabay

По её словам, это тюльпаны и розы.

«У нас тренд на все времена — тюльпаны. Потому что лучшего цветка на 8 Марта — в плане ощущения весны, традиций, цены — нет. Причём цены на тюльпаны могут колебаться от 30 до 200 рублей за штуку, в зависимости от окраса и специфики растения. А вообще в тренде сейчас такие букеты-«растрёпыши», когда цветы не плотно сжаты, а свободно летают, присутствуют какие-то травы, злаки», — отметила специалист в беседе с газетой «Взгляд».

Она добавила, что многие в поисках разнообразия также выбирают крашеные цветы, но они, как правило, существенно дороже обычных.

Ранее «Известия» сообщали, что специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору цветов к 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить