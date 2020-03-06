Эксперт рассказала, какие цветы выбирают мужчины к 8 Марта

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, какие цветы чаще всего выбирают мужчины к 8 Марта.

По её словам, это тюльпаны и розы.

«У нас тренд на все времена — тюльпаны. Потому что лучшего цветка на 8 Марта — в плане ощущения весны, традиций, цены — нет. Причём цены на тюльпаны могут колебаться от 30 до 200 рублей за штуку, в зависимости от окраса и специфики растения. А вообще в тренде сейчас такие букеты-«растрёпыши», когда цветы не плотно сжаты, а свободно летают, присутствуют какие-то травы, злаки», — отметила специалист в беседе с газетой «Взгляд».

Она добавила, что многие в поисках разнообразия также выбирают крашеные цветы, но они, как правило, существенно дороже обычных.

Ранее «Известия» сообщали, что специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору цветов к 8 Марта.