В ОНК рассказали о содержании в СИЗО предполагаемого организатора задержания Голунова

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Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, которого следствие подозревает в организации задержания журналиста Ивана Голунова, сидит в двухместной камере один, ему не смогли подобрать соседа. Об этом стало известно по итогам посещения СИЗО специальным корреспондентом RT, членом ОНК Борисом Клином.
В ОНК рассказали о содержании в СИЗО предполагаемого организатора задержания Голунова
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как пояснил представитель администрации изолятора, в соответствии с законом соседом экс-полицейского в СИЗО может быть только бывший сотрудник правоохранительных органов, а таких в «Лефортово» немного.

«Попрошу жену прислать мне кокосовый орех и сыр-косичку, сделаю, как герой одного фильма, себе из этого «собеседника» или с воробьями на прогулке буду разговаривать», — прокомментировал Ляховец ситуацию в беседе с Клином.

В ходе встречи с представителями комиссии Ляховец посетовал на то, что ему в СИЗО в течение трёх недель не выдали переданную родственниками телевизионную антенну, но отметил, что от отсутствия телевизора не сильно страдает, так как и ранее его не смотрел.

Как заявлял адвокат Игоря Ляховца, бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Голунова, признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Ляховец. 

Сам Ляховец отмечал, что на него оказывают «морально-психологическое давление».

26 февраля суд отпустил из СИЗО под домашний арест Дениса Коновалова. 

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичного главка МВД.

По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и в июне 2019 года подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.

Подробнее — в материале RT.

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