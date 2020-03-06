Путин назвал двоевластие губительным для России

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области выразил мнение, что ситуация двоевластия, а также отказ от сильной президентской власти станут губительными для страны.
Путин назвал двоевластие губительным для России
  • РИА Новости

Путин отметил, что сейчас некоторые предлагают учредить в России парламентскую республику.

«У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в этой парламентской системе», — пояснил глава государства.

В качестве примера он привёл Бельгию, где «год не могут сформировать правительство».

«Для нас это просто невозможно, губительно», — подчеркнул Путин.

Он также исключил возможность наделения особыми полномочиями Госсовета и перспективу возглавить этот государственный орган.

«Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительная ситуация», — заверил российский лидер.

В конце января Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть.

Он также высказался против введения фигуры наставника над главой государства в России.

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