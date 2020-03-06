В Москве пресекли деятельность крупной организованной группы мошенников
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт МВД.
По имеющимся данным, злоумышленники действовали по заранее отработанной схеме. Многие представлялись сотрудниками управляющих компаний. Они утверждали, что работы проводятся в рамках столичной программы по капремонту многоквартирных домов. На деле оборудование закупалось по минимальной цене, а реализовывалось в десятки раз дороже.
Жертвами мошенников стали около 300 жителей Москвы и Московской области, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. Ущерб оценивается более чем в 100 млн рублей.
Заведено 11 уголовных дел.
К настоящему времени задержаны трое предполагаемых организаторов и 22 активных участника. Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли схему, по которой мошенники украли пенсионные накопления около 250 человек.