В Москве пресекли деятельность крупной организованной группы мошенников, ходивших по квартирам и убеждавших в необходимости замены труб водоснабжения и регуляторов давления воды.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт МВД.

По имеющимся данным, злоумышленники действовали по заранее отработанной схеме. Многие представлялись сотрудниками управляющих компаний. Они утверждали, что работы проводятся в рамках столичной программы по капремонту многоквартирных домов. На деле оборудование закупалось по минимальной цене, а реализовывалось в десятки раз дороже.

Жертвами мошенников стали около 300 жителей Москвы и Московской области, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. Ущерб оценивается более чем в 100 млн рублей.

Заведено 11 уголовных дел.

К настоящему времени задержаны трое предполагаемых организаторов и 22 активных участника. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли схему, по которой мошенники украли пенсионные накопления около 250 человек.