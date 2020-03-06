В Крыму обезвредили пять авиабомб времён Великой Отечественной войны

Взрывотехники обезвредили пять авиабомб времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Керчи и Ленинском районе.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

В частности, на открытой территории в районе бывшего военного полигона в селе Чистополье нашли ФАБ-50 и SD-50.

В районе улицы Ворошилова в Керчи и в районе улицы Парахина в посёлке Аджимушкай под Керчью обнаружены две авиационные бомбы SD-1, а также осколочная авиабомба АО-10.

Боеприпасы были извлечены, транспортированы и ликвидированы на специальном полигоне.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области обезвредили авиабомбу времён войны.