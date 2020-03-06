В Ростовской области вынесли приговор подростку, обвиняемому в нападении на полицейского
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на СУ СК России по Ростовской области.
В октябре 2019 года подросток находился в помещении отделения по делам несовершеннолетних, где ударил полицейского. Было заведено уголовное дело.
Обвиняемый приговорён к полутора годам заключения условно с испытательным сроком два года. Вердикт в законную силу не вступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.