В Ростовской области вынесли приговор подростку, обвиняемому в нападении на полицейского

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В Таганроге вынесли приговор 17-летнему подростку, обвиняемому в нападении на сотрудника полиции.
В Ростовской области вынесли приговор подростку, обвиняемому в нападении на полицейского
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на СУ СК России по Ростовской области.

В октябре 2019 года подросток находился в помещении отделения по делам несовершеннолетних, где ударил полицейского. Было заведено уголовное дело.

Обвиняемый приговорён к полутора годам заключения условно с испытательным сроком два года. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.

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