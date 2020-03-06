Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова поздравила женщин с 8 Марта.

«Дорогие, милые женщины, девушки, бабушки. Хочу вас всех поздравить с нашим весенним праздником 8 Марта. Хочу пожелать вам здоровья, терпения», — заявила она в беседе с kp.ru.

Терешкова также выразила мнение, что когда-нибудь удастся поставить памятник Матери.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что специалисты оценили траты на подарки к 8 марта и 23 февраля и выяснили, что мужчины в 2020 году потратили перед праздником в три раза больше, чем женщины.