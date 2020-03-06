Валентина Терешкова поздравила женщин с 8 Марта

Короткая ссылка
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова поздравила женщин с 8 Марта.
Валентина Терешкова поздравила женщин с 8 Марта
  • © АГН Москва/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Дорогие, милые женщины, девушки, бабушки. Хочу вас всех поздравить с нашим весенним праздником 8 Марта. Хочу пожелать вам здоровья, терпения», — заявила она в беседе с kp.ru.

Терешкова также выразила мнение, что когда-нибудь удастся поставить памятник Матери.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что специалисты оценили траты на подарки к 8 марта и 23 февраля и выяснили, что мужчины в 2020 году потратили перед праздником в три раза больше, чем женщины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить